«Συνθηκολόγηση» βλέπουν Ουκρανοί αξιωματούχοι πίσω από το σχέδιο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα διαπραγματευτεί με τον Αμερικανό ομόλογό Ντόναλντ Τραμπ το ειρηνευτικό σχέδιο που του παρέδωσαν οι ΗΠΑ και το οποίο καλεί την Ουκρανία να προβεί σε επώδυνες παραχωρήσεις προκειμένου να τερματιστεί η ρωσική εισβολή στη χώρα του.

Όμως, οι πρώτες αντιδράσεις Ουκρανών αξιωματούχων και Ευρωπαίων δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς υποστηρίζουν ότι συνιστά «συνθηκολόγηση» της Ουκρανίας και δεν προβλέπει καμία ουσιαστική παραχώρηση από την πλευρά της Ρωσίας.

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι παρέλαβε το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο προετοίμασαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι θα μιλήσεις με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες σχετικά «με τις υφιστάμενες διπλωματικές ευκαιρίες και τα βασικά σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εχθές το βράδυ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να υπονομεύσει οποιεσδήποτε διπλωματικές προσπάθειες.

«Η Ουκρανία χρειάζεται την ειρήνη και η Ουκρανία θα κάνει τα πάντα ώστε κανείς στον κόσμο να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι υπονομεύουμε τη διπλωματία. Αυτό είναι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα αποφύγει «απερίσκεπτες» δηλώσεις.

«Πρωταρχικό καθήκον για όλους είναι μια εποικοδομητική διπλωματική διαδικασία με την Αμερική και όλους τους εταίρους μας. Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηριχθεί σθεναρά ο στρατός μας και όλες οι προγραμματισμένες αμυντικές επιχειρήσεις και τα βαθιά χτυπήματα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο κάλεσε τους εταίρους του να σεβαστούν τη θέση της Ουκρανίας ενόσω συνεχίζονται οι εργασίες σε τεχνικό επίπεδο για τη μελέτη του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ουστέμ Ουμέροφ να διαψεύδει παράλληλα αναφορές στα μέσα ενημέρωσης περί υποτιθέμενης «έγκρισης» ή «αφαίρεσης σημείων» από την πρόταση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουμέροφ διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ, αποστολή του ήταν να οργανώσει συναντήσεις και να προετοιμάσει το έδαφος για διάλογο, προσθέτοντας ότι δεν προέβη σε καμία «αξιολόγηση» και πολύ περισσότερο σε έγκριση οποιουδήποτε σημείου του σχεδίου καθώς αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.

Ο Ουμέροφ πρόσθεσε ότι εχθές ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε μια συνομιλία με την αμερικανική αντιπροσωπεία που εξουσιοδότησε ο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται στο Κίεβο σε τεχνικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι «μελετάμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας, αναμένοντας την ίδια ορθή στάση (από αυτούς) απέναντι στη θέση της Ουκρανίας».

Παράλληλα, ο Ουμέροφ σημείωσε ότι οι δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης περί υποτιθέμενης «έγκρισης» ή «αφαίρεσης σημείων» από την πρόταση δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μη επαληθευμένες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το πλαίσιο των διαβουλεύσεων.

«Εξετάζουμε προσεκτικά τις προτάσεις των εταίρων μας στο πλαίσιο των αδιαπραγμάτευτων αρχών της Ουκρανίας: κυριαρχία, ασφάλεια των ανθρώπων και δίκαιη ειρήνη».

Οργισμένες αντιδράσεις από Ουκρανούς αξιωματούχους

Η επιφυλακτική αντίδραση της ουκρανικής προεδρίας ακολουθήθηκε ωστόσο από οργισμένες αντιδράσεις ορισμένων Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι επέκριναν σφόδρα το ειρηνευτικό σχέδιο χαρακτηρίζοντάς το «παράλογο» και απαράδεκτο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, η σαρωτική πρόταση 28 σημείων του Τραμπ δεν διαφέρει και πολύ από τις απαιτήσεις που διατύπωσε η Μόσχα αμέσως μετά την ευρείας κλίμακα εισβολή της στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, το σχέδιο συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, με την υποστήριξη του Τραμπ.

Το Κίεβο δεν ενεπλάκη καθόλου, ενώ οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με διπλωμάτη, ενημερώθηκαν για το σχέδιο από τα μέσα ενημέρωσης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου ισοδυναμεί με το ουσιαστικό τέλος της ύπαρξής της ως ανεξάρτητης χώρας. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια αφότου τα ρωσικά στρατεύματα προσπάθησαν και απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο, και καθώς οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες την Πέμπτη με υψηλόβαθμη στρατιωτική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ -πρώην συμμαθητής του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς- έφτασε στο Κίεβο μεταφέροντας σημαντικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι είναι πιθανό να ταξιδέψει και στη Μόσχα στο τέλος της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ.

Αμερικανοί διπλωμάτες δήλωσαν εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απόλυτα αποφασισμένος να επιτύχει τη σύναψη ειρήνης.

Συγκεκριμένα προωθεί ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» πιέζοντας τους Ουκρανούς για να καταλήξουν σε συμφωνία και θέλει να το καταφέρει το «συντομότερο δυνατό». Ο Λευκός Οίκος δε δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «καλό» και για τις δύο πλευρές, απορρίπτοντας τις ανησυχίες ότι απηχεί πολλές από τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Μετά από την ωριαία κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε ο Ντρίσκολ με τον Ζελένσκι, η επιτετραμμένη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, δήλωσε: «Διαπιστώνουμε σήμερα ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη διπλωματικής δραστηριότητας. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες σήμερα και αύριο».

Οι αξιωματούχοι του Κίεβο δεν πείστηκαν όμως. Χαρακτήρισαν την πρόταση -που φέρεται να συντάχθηκε από τον Κίριλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ- ήταν μια «προκλητική», σημειώνοντας ότι επιδιώκει να διχάσει και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής της Ουκρανίας.

«Συνιστά συνθηκολόγηση, για την Ουκρανία, για την Ευρώπη και για την Αμερική», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρόμαν Κοστένκο, Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός.

Αυξάνεται η πίεση στον Ζελένσι

Η νέα προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αναγκάσει την Ουκρανία να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις με στόχο την «ειρήνη» έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ζελένσκι, ο οποίος εμπλέκεται στο μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο από τότε που ανέλαβε πρόεδρος το 2019.

Ο πρώην επιχειρηματικός του συνεργάτης Τιμούρ Μίντιτς και τουλάχιστον δύο υπουργοί της κυβέρνησής του κατηγορούνται για συμμετοχή σε ένα μεγάλης κλίμακας σκάνδαλο δωροδοκίας. Αρκετοί βουλευτές από το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι κάλεσαν τον πρόεδρο να απολύσει τον Αντρίι Γέρμακ, στενό συνεργάτη του και προσωπάρχη του.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

Δυτικός διπλωμάτης δήλωσε ότι οι Ρώσοι ουσιαστικά επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την εσωτερική κρίση της Ουκρανίας.

«Φαίνεται ότι ο Ντμίτριεφ εκπόνησε αυτό το σχέδιο σε μια εποχή που ο Ζελένσκι είναι αδύναμος. Οι Ρώσοι είναι καλοί στο να εκμεταλλεύονται πράγματα», σημείωσε προσθέτοντας ότι «μοιάζει με κάθε άλλο ρωσικό σχέδιο. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει στην Ουκρανία».

Ο ίδιος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η πρόταση δεν παρέχει το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα χρειαζόταν η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους της προκειμένου να τηρηθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την τελευταία πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η Ευρώπη χαιρετίζει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας μακροχρόνιας και δίκαιης διευθέτησης του πολέμου, αλλά τόνισε: «Για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να έχει τη στήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων».

Η Κάλας πρόσθεσε ότι η πρόταση των Ντμίτριεφ-Γουίτκοφ δεν προβλέπει καμία παραχώρηση από τη Ρωσία. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο, υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα. Αν η Ρωσία ήθελε πραγματικά ειρήνη, θα μπορούσε να είχε συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ήδη από λίγο καιρό πριν», τόνισε.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι υποστηρίζει την πρόθεση του Τραμπ να «τερματίσει αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο», τόνισε όμως ότι «μόνο ο ουκρανικός λαός μπορεί να καθορίσει το μέλλον του» και ότι η Ρωσία θα μπορούσε να τερματίσει τις μάχες αύριο αποσύροντας τα στρατεύματα και τερματίζοντας την «παράνομη εισβολή» της.



