Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και εδαφικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, με βασικότερες τη de facto αναγνώριση της Κριμαίας και του Ντονμπάς ως ρωσικά και τη δέσμευση ότι το ΝΑΤΟ δε θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Το σχέδιο εισάγει οικονομικά μέτρα, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και στην αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Ρωσίας.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Εδαφικά Ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη.

Η Χερσώνα και η Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, χωρίς αλλαγή των συνόρων.

Δημιουργούνται αποστρατικοποιημένες ζώνες υπό ρωσικό έλεγχο.

Oι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην αλλάξουν τα σύνορα με τη χρήση βίας.

Στρατιωτικές Ρυθμίσεις

Το ΝΑΤΟ δε θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

Ιδρύεται διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας με ειδική ομάδα εργασίας.

Η Ρωσία κατοχυρώνει νομικά μία πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομική Στήριξη και Ανάπτυξη

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη λανσάρουν μεγάλο πακέτο επενδύσεων για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Πακέτο 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη για ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Δημιουργείται Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας, το οποίο θα υποστηρίζει επενδύσεις σε υποδομές, πόρους και τεχνολογία.

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια θα εποπτεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ βοηθούν στην αποκατάσταση της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τίθεται σε εφαρμογή άμεση εκεχειρία με υποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο πλευρών στις συμφωνημένες θέσεις.

Οι παραβιάσεις επιφέρουν κυρώσεις.

Κερδισμένοι και χαμένοι της Συμφωνίας

Ουκρανία

Χάνει

Μένει μόνιμα εκτός ΝΑΤΟ, με την πρόβλεψη αυτή να κατοχυρώνεται νομοθετικά στο Σύνταγμα της χώρας.

Περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις, χωρίς πυρηνικό καθεστώς.

Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ -αλλά υπό όρους.

Κριμαία, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά.

Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο de facto.

Κερδίζει

200 δισεκατομμύρια δολλάρια για ανασυγκρότηση

Επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με διαμοιρασμό ηλεκτρικής ενέργειας 50-50 μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Σημαντικές επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ.

Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης.

Ρωσία

Χάνει

Κάποια «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία.

Υποσχέσεις για «μη επίθεση» και νομική δέσμευση ως προς αυτό.

Κερδίζει

Σταδιακή επιστροφή στην G8.

Εδραιώνεται μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις αίρονται βήμα προς βήμα.

Προβλέπονται επίσης

Ανταλλαγή κρατουμένων και επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Εκλογές στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Πλήρης αμνηστία για όλους τους συμμετέχοντες στον πόλεμο.

Το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσίασε σε άρθρο της η Telegraph, ενώ το Nexta δημοσίευσε αναλυτικά τα βασικά σημεία της συμφωνίας, επικαλούμενο ανάρτηση του Ουκρανού βουλευτή Ολεξίι Χοντσαρένκο στο Telegram.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine



A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝:



1. Ukraine

Permanently outside NATO — written into the Constitution.

Limited armed forces, no nuclear status.

U.S. security guarantees — but conditional.… https://t.co/y4oT6wV7km pic.twitter.com/SdLZJmCSv5 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2025

Η πίεση των ΗΠΑ και οι «κόκκινες γραμμές» για το Κίεβο

Οι ΗΠΑ αναμένουν από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει το σχέδιο ειρήνης πριν από την ημέρα των Ευχαριστιών.

Η συμφωνία αναμένεται στη συνέχεια να παρουσιαστεί στη Μόσχα και η διαδικασία να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, αναφέρουν οι Financial Times. Ωστόσο, αυτό το χρονοδιάγραμμα φαίνεται εξαιρετικά μη ρεαλιστικό - το έγγραφο περιέχει πολλά σημεία που αποτελούν «κόκκινες γραμμές» για το Κίεβο.

Το σχέδιο απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία - σε εδαφικό επίπεδο, στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και στις κατηγορίες όπλων. Πηγές του CNN ισχυρίζονται ότι πολλά σημεία του «ειρηνευτικού σχεδίου» των ΗΠΑ σχεδόν σίγουρα θα αλλάξουν.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σχέδιο, Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν «παγωμένες» κατά μήκος των γραμμών στο μέτωπο του πολέμου, όπως έχει διαμορφωθεί το status quo έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, το οποίο στην πράξη, σημαίνει και νέα απώλεια εδαφών για την Ουκρανία.

Στο χθεσινοβραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Χ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες και προς το παρόν απέφυγε σκόπιμα να κάνει αιχμηρές δηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

