Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χημικό εργοστάσιο στο Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα, εργάτες που είχαν βάρδια. .

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά και μερική κατάρρευση του κτιρίου, ενώ δέκα κοντινά σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τέσσερα παιδιά και δύο γυναίκες.

Η αιτία της έκρηξης στη βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής κόλλας στο Φαϊσαλαμπάντ, μια πόλη στην επαρχία Παντζάμπ, δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ωστόσο, πιστεύεται ότι εξερράγη ένας λέβητας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τον διευθυντή του εργοστασίου και αναζητά τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος διέφυγε λίγο μετά την έκρηξη.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια και οι διασώστες συνεχίζουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια, χάνοντας για επιζώντες.

Με πληροφορίες από ΑΡ, φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

