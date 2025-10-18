Τον χορό του θριάμβου του Ντόνταλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως σταμάτησε η χθεσινή απασχόληση του με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα ο ίδιος να είναι θυμωμένος. Οι πάντες τον εκθείαζαν για την ειρήνη στη Γάζα, μέχρι χθες μία όμορφη ατμόσφαιρα, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, που τη χάλασε η στάση του έναντι του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, η τακτική του για τη Γάζα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί με το Ουκρανικό, διότι ο Πούτιν δείχνει να μην τον φοβάται και δεν ακούει κανέναν άλλο, όπως συνέβη με τη Χαμάς, που ελεγχόταν από την Τουρκία και το Κατάρ. Στην περίπτωση της Γάζας, ο ισχυρός που ήταν ο Νετανιάχου συνεργάστηκε μαζί του ενώ ο Ρώσος πρόεδρος, όπως φαίνεται, τον αγνοεί και τον εκμεταλλεύεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λευκό Οίκο, βρίσκεται στην έπαυλη του στο Μαρ-α-Λάγκο, για να ξεκουραστεί και το πρωί πήγε στο γήπεδο γκολφ με φίλους του, αλλά φρόντισε από τη Φλόριντα να στείλει ξανά το μήνυμα του:

«Είπα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο και να περάσουν από τη γραμμή μάχης όπου κι αν βρίσκονται, διαφορετικά θα γίνει πολύ περίπλοκο». «Σταματήστε τώρα εκεί που πολεμάτε», προειδοποίησε.

Υπενθυμίζεται πως στη χθεσινή συνάντησή με τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παροχής των πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk που ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φάνηκε επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική αυτή, καθώς προετοιμάζεται για μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες.

Το λάθος του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, το λάθος που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Πούτιν είναι ότι δεν τον θεωρεί ως απόλυτο υπεύθυνο για την εισβολή στην Ουκρανία και λόγω της αντιπάθειας του προς τον Ζελένσκι στην πραγματικότητα πελαγοδρομεί και αλλάζει τις θέσεις του συνέχεια. Ο ίδιος καταλαβαίνει βέβαια ότι έχει εγκλωβιστεί πολιτικά και διπλωματικά στην Ουκρανία οπότε, επέλεξε την Παρασκευή μία νέα στρατηγική. Ζητά να σταματήσει ο πόλεμος αμέσως αλλά ο Πούτιν συνεχίζει. Παράλληλα, ζητά να παραμείνουν στις γραμμές πολέμου, όπου βρίσκονται δηλαδή τα στρατεύματα τους, και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να διευθετηθεί η εδαφική πτυχή.

Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση που προσπαθεί να λύσει και ήδη κάποιοι εκ των συνεργατών του, λένε ότι θα αποτύχει.

Οι συναντήσεις στη Βουδαπέστη

Σε δύο περίπου εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να συναντηθεί στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, χωριστά, πρώτα τον Ρώσο πρόεδρο και μετά τον Ουκρανό.

Τα θεμέλια των συναντήσεων αυτών αναμένεται να θέσουν οι υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, πάλι σε χωριστές συναντήσεις. Μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συναντηθούν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, πιθανότατα στη Βουδαπέστη, αν και σκέφτονται και την Ελβετία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πάνω από 2.700 διαδηλώσεις στις ΗΠΑ - Το μήνυμα

Την ίδια ώρα, μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας κινητοποιήσεων που ήδη καταδικάζεται από την αμερικανική δεξιά ως έκφραση «μίσους κατά της Αμερικής».

Με κεντρικό σύνθημα «No Kings» (Οχι στους βασιλιάδες), εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώωουν για να καταγγείλουν την αυταρχική άσκηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι φωνάζοντας «αγαπάμε τη χώρα μας, δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ».

🚨HOLY SHIT!



Check out New York City’s turnout for the No King’s Protest.



NO KINGS! EVER!



pic.twitter.com/8SMcXtOoYM — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 18, 2025

«Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους», η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.

This is Boston. Thousands of protesters gather for the No Kings rally

Thank you pic.twitter.com/4VoibHrZCJ — Ron Smith (@Ronxyz00) October 18, 2025

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν τη σημερινή μέρα στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου...ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο όπου περνά το σαββατοκύριακο.

BREAKING: Massive turnout at the No Kings Day protest in New York City Times Square.



This is Trump‘s worst nightmare. People normalizing the fact that it’s OK to protest against a wannabe dictator. pic.twitter.com/V2s0sE8fdW — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

Στα μέσα του Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την οργάνωση-ομπρέλα No Kings, που εκπροσωπεί περί τις 300 οργανώσεις, είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα». Ο αντιπρόσωπος της Μινεζότα Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Μην επιτρέψετε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν και να σας φιμώσουν», απάντησε ο επικεφαλής των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ καλώντας τους Αμερικανούς «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» με μήνυμά του στο Χ. Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε και η ηττημένη προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ ντε Νίρο.

In our country, the power is with the people. Tomorrow, October 18, I encourage you to join your neighbors in peaceful protest at a No Kings event. pic.twitter.com/tAXlyqoamq — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 18, 2025

Πηγή: skai.gr

