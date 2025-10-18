Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σήμερα, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, κατά των αυταρχικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κινήματος "No Kings" .

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές αμερικανικές πόλεις, ακόμη και στη Φλόριντα, κοντά στην έπαυλη του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα περάσει το σαββατοκύριακο.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εκατομμύρια Αμερικανοί και τονίζουν: «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι έχει απόλυτη εξουσία. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δε θα υποκύψουμε στο χάος, τη διαφθορά και την αγριότητα».

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση απηύθυνε και ο δημοφιλής ηθοποιός Ρόμπερτ ντε Νίρο, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προέτρεψε τους Αμερικανούς να ξεσηκωθούν «χωρίς βία» εναντίον του «βασιλιά Ντόναλντ Τραμπ».

Actor Robert De Niro: “Now we have a would-be king — King Donald the First. Fuck that. I’m Robert De Niro and I’m asking you to stand up and be counted in the nationwide No Kings protest on October 18th”pic.twitter.com/SzpYMTQaFm — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) October 10, 2025

Στα μέσα Ιουνίου, όταν διοργανώθηκε η πρώτη ανάλογη κινητοποίηση, εκατομμύρια Αμερικανοί συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 79α γενέθλιά του με μια στρατιωτική παρέλαση στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Διατηρώντας χαμηλούς τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ σχολίασε: «Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς».

Αρκετά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν καταδικάσει το κίνημα διαμαρτυρίας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να το συγκρίνουν με τρομοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.