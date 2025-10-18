Λογαριασμός
Τις σορούς άλλων δύο ισραηλινών ομήρων επιστρέφει η Χαμάς

Η παράδοση των λειψάνων θα γίνει απόψε στις 22.00 - Εφόσον ταυτοποιηθούν ότι ανήκουν σε ομήρους, το Ισραήλ θα επιστρέψει τις σορούς 30 Παλαιστίνιων 

χαμας

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα στις 22.00 (τοπική και ώρα Ελλάδος) τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν στις 22.00 «τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Εφόσον ταυτοποιηθούν ότι ανήκουν σε ομήρους, βάση της συμφωνίας, το Ισραήλ θα επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς 30 Παλαιστίνιων κρατούμενων. 

