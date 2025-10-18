Τουρκοκυπριακό «δημοψήφισμα» με τουρκική ανάμιξη

Ο νέος Τουρκοκύπριος «πρόεδρος» που εκλέγεται αύριο θα καθορίσει και την πορεία του ψευδοκράτους απέναντι στο Κυπριακό, πάντα υπό τον ασφυκτικό έλεγχο της Άγκυρας. Ανάλυση.Τον νέο τους ηγέτη και «πρόεδρο» λεγόμενης «ΤΔΒΚ» εκλέγουν στις 19 Οκτωβρίου οι Τουρκοκύπριοι. Αν και οι εξουσίες του εκάστοτε Τουρκοκύπριου «προέδρου» περιορίζονται στη διαχείριση των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, το διακύβευμα των εκλογών αφορά και στην ίδια την διατήρηση των χαρακτηριστικών της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μιλώντας στην DW o Τουρκοκύπριος καθηγητής, και πρώην ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζιλγιουρέκ εξηγεί ότι «οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ηγέτη προσλαμβάνουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος τόσο για την βούληση των Τουρκοκύπριων σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα, όσο και για την διαφύλαξη της εθνοπολιτικής Τουρκοκυπριακής ταυτότητας».



Με την στήριξη της «Μητέρας Τουρκίας»

Την εκλογή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία διεκδικεί ο νυν ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσιν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από το κόμμα της τουρκοκυπριακής Δεξιάς (UBP) και από το κόμμα YDP που συνδέεται με τον τουρκικό πληθυσμό της «ΤΔΒΚ» γνωστό ως το «κόμμα των εποίκων». Συμπλέοντας με την Άγκυρα και με την θέση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερτογάν ότι «η μόνη ρεαλιστική λύση για την επίλυση του Κυπριακού είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο κρατών στο νησί», ο Ερσίν Τατάρ υπόσχεται την συνέχιση για άλλα πέντε χρόνια της πολιτικής του για προώθησης της λύσης δύο κρατών.Η εν λόγω θέση έβαλε τα τελευταία χρόνια στον πάγο τις υπό τον ΟΗΕ διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος, καθώς βρίσκεται εκτός του πλαισίου που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έθεσε ως βάση λύσης του Κυπριακού μετά την κατάρρευση των συνομιλιών τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου 2017 στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η σύμπνοια Τατάρ - Ερντογάν για το κυπριακό επιφέρει την στήριξη της υποψηφιότητας του από την Άγκυρα, η οποία εκφράζεται μέσω επισκέψεων βουλευτών του ΑΚP, του ίδιου του αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ αλλά και προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην ποδοσφαιριστής της Εθνικής Γερμανίας Mεσούτ Έζιλ, ο οποίος είναι γνωστός για την προσωπική σχέση που έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν.Η τουρκική στήριξη στον Ερσίν Τατάρ όμως δεν αφορά μόνο την σύμπνοια γύρω από την μορφή λύσης του Κυπριακού, αλλά ερείδεται και στην ανοχή που ο ίδιος δείχνει στην ατζέντα του πολιτικού ισλάμ. Άλλωστε επί της δικής του «προεδρίας» και υπό την διακυβέρνηση του UBP του κόμματος της Δεξιάς από το οποίο προέρχεται, ψηφίστηκε ο αμφιλεγόμενος κανονισμός που επιτρέπει την χρήση της μαντίλας χιτζάπ στα τουρκοκυπριακά σχολεία. Το γεγονός προκάλεσε την εξέγερση της μεγάλης πλειοψηφίας των Τουρκοκυπρίων, καθώς θεωρήθηκε ένδειξη περαιτέρω ισλαμοποίησης της κοινωνίας και υποχώρησης του κοσμικού χαρακτήρα της ταυτότητας του.Με την ομοσπονδία στην ατζένταΣτην αντίπερα όχθη, ο Τουφάν Ερχουρμάν, κατέρχεται στην διεκδίκηση της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων ως υποψήφιος του κόμματος της τουρκοκυπριακής Αριστεράς CTP και στηρίζεται και από το κόμμα του πρώην ηγέτη των Τουρκοκύπριων Μουσταφά Ακιντζί, αλλά και από τον Σερντάρ Ντενκτάς, γιο του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Στην ατζέντα του προβάλλει την ανάγκη της ορατότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, της κουλτούρας της και της κοσμικής της ταυτότητας. Σε σχέση με το Κυπριακό τονίζει την προσήλωση του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την ομοσπονδιακή λύση και στις δημόσιες τοποθετήσεις του επιμένει ότι η ομοσπονδιακή προοπτική αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή στο Κυπριακό, στη βάση των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, ενώ υπογραμμίζει ότι η μελλοντική ασφάλεια και προοπτική της τουρκοκυπριακής κοινότητας συνδέεται με την Ευρώπη.Ο Τουφάν Ερχιουρμάν μάλιστα θέτει συγκεκριμένους όρους για επιστροφή του στο τραπέζι του διαλόγου σε ενδεχόμενη εκλογή του και καλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να ετοιμαστεί για διάλογο. «Ο Τουφάν Ερχιουρμάν θέλει να συνομιλήσει για ομοσπονδία» εξηγεί ο κ. Κιζιλγιουρεκ, «βάζοντας κάποιους όρους οι οποίοι περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα και συνομιλίες που θα στοχεύουν σε αποτέλεσμα, ενώ ζητά το τέλος του status quo σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς». Αυτό μπορεί να σημαίνει ένα αίτημα τερματισμού της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων με απευθείας εμπόριο και απευθείας πτήσεις εκτιμά ο Ν. Κιζιλιγιουρέκ.Η πολιτική της δημογραφίαςΜιλώντας στη DW σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, ο Νίκος Μούδουρος, καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναδεικνύει τις νέες εξελίξεις που αφορούν τη δημογραφική σύνθεση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και, κατ’ επέκταση, του εκλογικού της σώματος. Ο ίδιος επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως, από τους 218.000 ψηφοφόρους, περίπου 55%–60% είναι γηγενείς Τουρκοκύπριοι, ενώ περίπου 40%–45% είναι ψηφοφόροι που έχουν έναν ή και κανέναν Τουρκοκύπριο γονέα. Η δημογραφική αυτή μεταβολή στο ψευδοκράτος) συνδέεται με τη μαζική παραχώρηση «ιθαγενειών» σε Τούρκους υπηκόους τα τελευταία πέντε χρόνια. Αναφερόμενος σε στοιχεία από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο Μούδουρος εξήγησε ότι «η πολιτική ισχύς των γηγενών Τουρκοκυπρίων μειώνεται σταθερά, και είναι πιθανό η αύξηση του τουρκικού στοιχείου στον πληθυσμό να μεταφραστεί ακόμη και σε αριθμητική υπεροχή στις κάλπες στις επόμενες εκλογές».

