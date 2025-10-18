Ο Τραμπ, ο Ζελένσκι, οι Tomahawk και στο βάθος το Νόμπελ Ειρήνης

Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να κλείσει ακόμη μια συμφωνία ειρήνης φαίνεται ότι στέκεται εμπόδιο στην προσπάθεια του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναβαθμίσει το οπλοστάσιο της χώρας του για να συνεχίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παροχής των πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk που ζητά ο Ζελένσκι, φάνηκε επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική αυτή, καθώς προετοιμάζεται για μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες.

Αφού συνομίλησε με τον Ζελένσκι για περισσότερες από δύο ώρες, ο Τραμπ κάλεσε τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία να «σταματήσουν άμεσα τον πόλεμο», ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη.

«Να σταματήσουν στη γραμμή του μετώπου, και οι δύο πλευρές να πάνε σπίτι τους, στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για το σπίτι του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Και αυτό να είναι όλο. Να σταματήσουν τώρα στη γραμμή του μετώπου. Το είπα αυτό στον πρόεδρο Ζελένσκι. Το είπα και στον πρόεδρο Πούτιν».

Η κίνηση του Τραμπ να επαναπροσεγγίσει τον Πούτιν -μια στρατηγική που στο παρελθόν έχει απογοητεύσει τον Ζελένσκι και ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους- επισκίασε την κατά τα άλλα φιλική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών μπροστά στους δημοσιογράφους, πριν από ένα ιδιωτικό γεύμα.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, όπου συζήτησαν και για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προχθές ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Να τα βρουν λίγο μεταξύ τους»

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, και πιστεύω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν το θέλει. Τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να τα βρουν λίγο μεταξύ τους» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, υπογράμμισε πόσο δύσκολη έχει υπάρξει η προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός. «Εμείς το θέλουμε αυτό. Ο Πούτιν δεν το θέλει», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε στον Τραμπ ότι η Ουκρανία διαθέτει χιλιάδες drones έτοιμα για επίθεση σε ρωσικούς στόχους, αλλά χρειάζεται αμερικανικούς πυραύλους.

«Δεν έχουμε Tomahawk, γι’ αυτό χρειαζόμαστε Tomahawk» τόνισε.

Ο Τραμπ απάντησε: «Θα προτιμούσαμε να μη χρειάζεστε Tomahawk».

Αργότερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν το οπλοστάσιό τους. «Θέλουμε και εμείς τους Tomahawk. Δεν θέλουμε να χαρίζουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για την προστασία της χώρας μας» ανέφερε.

Μετά τη συνάντηση, την οποία ο Ζελένσκι χαρακτήρισε παραγωγική, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήθελε να μιλήσει άλλο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση και ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με τις πιθανότητες να τους αποκτήσει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι βασίζεται στον Τραμπ για να ασκήσει πίεση στον Πούτιν «για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε: «Ο πρόεδρος έχει δίκιο, και πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε εκεί που είμαστε και μετά να μιλήσουμε».

Δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς είπε ο Πούτιν στον Τραμπ που τον ώθησε να συμφωνήσει στη νέα συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η προηγούμενη σύνοδός τους, τον Αύγουστο στην Αλάσκα, είχε λήξει πρόωρα χωρίς κάποια σημαντική πρόοδο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως «πολλά πρέπει να αποφασιστούν» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η συνάντηση να πραγματοποιηθεί «λίγο αργότερα» από το χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων που ανέφερε ο Τραμπ.

Η συμφιλιωτική στάση του Τραμπ μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν έθεσε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο είναι πιθανή η παροχή περαιτέρω αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία στο άμεσο μέλλον, ενώ αναζωπύρωσε τους φόβους στην Ευρώπη για μια πιθανή συμφωνία ευνοϊκή προς τη Ρωσία. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι καλωσορίζει τις συνομιλίες, εφόσον μπορούν να συμβάλουν στην ειρήνη στην Ουκρανία.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν ανησυχεί μήπως ο Πούτιν «τον δουλεύει» απλώς για να κερδίσει χρόνο, απάντησε: «Ξέρετε, με έχουν ‘δουλέψει’ οι καλύτεροι στη ζωή μου, και τα κατάφερα μια χαρά, οπότε είναι πιθανό».

Ο Μάικλ Κάρπεντερ, πρώην αξιωματούχος και νυν ερευνητής στο International Institute for Strategic Studies, δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν ήταν αυτό που ήλπιζε ο Ζελένσκι, αλλά συνάδει με τη γενικότερη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στον πόλεμο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να επιβληθεί κόστος στη Ρωσία», είπε.

Ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Ζελένσκι, επαινώντας τον μάλιστα για το σκούρο κομψό σακάκι που φορούσε, μια έμμεση αναφορά στην πρώτη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όταν είχε δεχθεί πολλαπλή επίθεση από Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς. «Είναι όμορφος με το σακάκι του» σχολίασε ο Τραμπ. «Ελπίζω να το προσέξουν οι άνθρωποι».

Κλιμάκωση του πολέμου

Ο Τραμπ, ο οποίος θέλει να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης πάση θυσία, θέλει να προσθέσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε αυτούς που ισχυρίζεται ότι συνέβαλε ώστε να τερματιστούν.

Περισσότερα από 3,5 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει πετύχει κάποιες εδαφικές προόδους φέτος. Ωστόσο, ο Ουκρανός αρχιστράτηγος Ολεξάντρ Σύρσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η ρωσική επίθεση απέτυχε.

Ο Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει σχεδόν 5.000 τ. χλμ ουκρανικού εδάφους το 2025, περίπου το 1% της Ουκρανίας, προσθέτοντας στο σχεδόν 20% που ήδη κατέχει η Ρωσία από το 2022.

Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, ενώ ρωσικά drones και αεροσκάφη έχουν εισβάλει στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, προκαλώντας ανησυχία.

Οι αναλυτές βλέπουν τις συνομιλίες ως τακτική καθυστέρησης

Ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να νιώθει αυξανόμενη απογοήτευση από τη στάση του Πούτιν και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παροχής πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες της Παρασκευής, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «φοβάται τους Tomahawk». Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι η παροχή τέτοιων πυραύλων θα συνιστούσε σοβαρή κλιμάκωση.

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται ότι προσπαθεί να καθυστερήσει την αποστολή αυτών των όπλων από τις ΗΠΑ μέσω της προσποίησης ενδιαφέροντος για συνομιλίες, υποστηρίζει ο Max Bergmann, ειδικός σε ρωσικά ζητήματα στο Center for Strategic and International Studies.

Ο Mykola Bielieskov, ανώτερος αναλυτής στο ουκρανικό ίδρυμα Come Back Alive, το οποίο προμηθεύει τον στρατό με εξοπλισμό, δήλωσε: «Δεν περιμένουμε η Ρωσία να καταρρεύσει από μία, δύο ή τρεις επιτυχημένες επιθέσεις. Αλλά είναι θέμα πίεσης, συνεχούς πίεσης. Είναι θέμα πρόκλησης ρήγματος στο στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας».





