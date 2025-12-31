Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Τρίτη με στόχο τη Μόσχα, τμήματα της δυτικής Ρωσίας και την προσαρτημένη Κριμαία, τραυματίζοντας ένα άτομο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Οι μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 27 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε διάστημα τριών ωρών από τις 8 μ.μ. (17:00 GMT), συμπεριλαμβανομένων τριών πάνω από τη Μόσχα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Αντρέι Βορόμπιοφ, κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας, δήλωσε στο Telegram ότι 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας πάνω από την περιοχή. Ένας άμαχος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Αντίστοιχα, χθες το απόγευμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέρριψαν συνολικά πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στην περιοχή Μπριάνσκ· οκτώ καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανάμεσά τους τρία που πέταγαν προς την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν ότι αναχαιτίστηκαν κι άλλα ουκρανικά drones. Τα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες.

Ταυτόχρονα, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και σε έναν αγωγό φυσικού αερίου σε κατοικημένη περιοχή στο ρωσικό λιμάνι Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ρωσική περιφερειακή διοίκηση, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών, ανέφερε το επιχειρησιακό αρχηγείο της περιοχής Κρασνοντάρ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Significant fire on the territory of the Tuapse oil refinery in the port city of Tuapse, Krasnodar Krai, southern Russia, following reported Ukrainian strikes.



The locals seem pleased with such turn of events.



Fire location: 📍44.1077778, 39.1025000 pic.twitter.com/yC3luz9Ujg — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 30, 2025

...and in #Tuaspe, an oil base is burning again! #russia



-> In #Tuapse, according to preliminary information, the AVT-12 unit, a key component of the first oil processing stage at the local refinery, which is responsible for the atmospheric vacuum distillation of raw materials,… pic.twitter.com/LfP9ERddaW — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) December 30, 2025

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε στην πόλη Ραμένσκαε έξω από τη Μόσχα μετά από τεχνικό σφάλμα σε περιφερειακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, ανέφερε το RIA, επικαλούμενο τις αρχές ενέργειας.

Ο δήμος ανέφερε πως το πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε καλώδιο, μολονότι αναφέρθηκε εκτενής επιδρομή ουκρανικών drones στην περιοχή παράλληλα.

Το ειδησεογραφικό κανάλι SHOT Telegram, το οποίο έχει πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφερε ότι επηρεάστηκαν περίπου 100.000 κάτοικοι.

Δεν υπήρχαν άμεσα στοιχεία ότι η διακοπή συνδεόταν με τις Ουκρανικές επιθέσεις.

Κάτοικοι στις κοινότητες Ζουκόφσκι και Λιτκάρινα πλήττονταν επίσης από διακοπές της ηλεκτροδότησης. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το ταχύτερο.

Οι αναφερόμενες επιθέσεις ήρθαν μια ημέρα αφότου η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και απείλησε με αντίποινα.

Το Κίεβο απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και με στόχο να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σπάνια αποκαλύπτει την πλήρη έκταση των ζημιών από τις ουκρανικές επιθέσεις, εκτός εάν επηρεαστούν άμαχοι ή πολιτικές υποδομές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιδρομές drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχοποιώντας γενικά υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να πλήξουν την κυριότερη πηγή εσόδων της Ρωσίας.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η έκταση των ζημιών και οι απώλειες είναι κατά κανόνα μικρότερης κλίμακας από ό,τι στα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.