Ο ισχυρισμός της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης με drone κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ δεν συνοδεύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο και δεν επιβεβαιώνεται από ανοιχτές πηγές, επισημαίνει το Institute for the Study of War, υπογραμμίζοντας ασυνέπειες στις ρωσικές ανακοινώσεις και απουσία ενδείξεων που συνήθως συνοδεύουν επιβεβαιωμένα ουκρανικά πλήγματα.

Ειδικότερα, το Institute for the Study of War (ISW) επισημαίνει ότι οι συνθήκες της φερόμενης επίθεσης με drone κατά κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ δεν συνάδουν με το μοτίβο των επιβεβαιωμένων ουκρανικών πληγμάτων εντός της Ρωσίας, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό του.

NEW: The Kremlin accused Ukraine of conducting a long-range drone strike targeting Russian President Vladimir Putin’s residence in Novgorod Oblast on December 29. 🧵(1/3)



The circumstances of this alleged strike do not conform to the pattern of observed evidence when Ukrainian… pic.twitter.com/gMJH98pXUU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 30, 2025

Σύμφωνα με το ISW, οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος συνήθως συνοδεύονται από ανοιχτές πηγές τεκμηρίωσης - βίντεο αεράμυνας, εκρήξεων ή πυρκαγιών, αναφορές τοπικών αρχών και δημοσιεύματα για ζημιές. Τίποτα από αυτά δεν έχει καταγραφεί στην περίπτωση της φερόμενης επίθεσης στην περιοχή της κατοικίας Πούτιν.

Παράλληλα, ο ισχυρισμός του Σεργκέι Λαβρόφ περί κατάρριψης 89 ουκρανικών drones στο Νόβγκοροντ έρχεται σε αντίφαση με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για 47 drones την ίδια νύχτα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της καταγγελίας.

Ρωσικό αντιπολιτευόμενο μέσο, το Sota, ανέφερε επίσης ότι κάτοικοι της περιοχής Βαλντάι δεν άκουσαν καμία ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων, κάτι που θα ήταν αναπόφευκτο εάν είχαν καταρριφθεί δεκάδες drones.



Πηγή: skai.gr

