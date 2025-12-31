Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ανακοίνωσή της, εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για την εκτεταμένη αυθαίρετη κράτηση από τις ιρανικές αρχές της, βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης, Ναρτζές Μοχαμαντί και άλλων ατόμων και την καταστολή επικριτικών φωνών εντός της χώρας, κατά παράβαση των υποχρεώσεων του Ιράν βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

«Καλούμε τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν όλα τα άτομα που κρατούνται άδικα επειδή ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι. Σε αυτά περιλαμβάνεται η -βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης- Νάργκες Μοχαμαντί, της οποίας η υγεία παραμένει εύθραυστη, καθώς και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνελήφθησαν στις 12 Δεκεμβρίου στη Μασάντ.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να εκτελούν το νόμιμο έργο τους χωρίς να διακινδυνεύουν την ελευθερία τους, στο Ιράν ή οπουδήποτε αλλού», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 και θεωρείται μια από τις δυναμικές υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών ως κρατούμενη στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, όπου και ως είθισται, εκτίουν τις ποινές τους οι επικριτές του καθεστώτος.

Εκτίει ποινή 31 ετών, κατηγορούμενη για ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και διάδοση προπαγάνδας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι ιρανικές αρχές ανέστειλαν την ποινή της για τρεις εβδομάδες ώστε να αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί τον Νοέμβριο, κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα οστού στο κάτω δεξί πόδι της, καθώς οι γιατροί είχαν εντοπίσει πιθανή κακοήθεια.

Η Μοχαμαντί αναμενόταν να επιστρέψει στη φυλακή σύντομα.

Τον τελευταίο χρόνο συνέχισε την ακτιβιστική της δράση, μιλώντας όλο και πιο ανοικτά για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και παρεμβαίνοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μοχαμαντί έγραψε άρθρο για το περιοδικό Time, στο οποίο ανέφερε ότι ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να βιώσει πραγματική ειρήνη, καθώς το κράτος ελέγχει κάθε πτυχή της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους.

«Η ειρήνη τους διαταράσσεται από επιτήρηση, λογοκρισία, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και τη διαρκή απειλή βίας», έγραψε. Στο άρθρο κάλεσε σε ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Ιράν, των ανεξάρτητων ΜΜΕ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σε συνέντευξή της στη Christiane Amanpour του CNN τον Δεκέμβριο του 2024, όσο βρισκόταν σε τρίτη εβδομάδα ιατρικής άδειας από τη φυλακή, παρέμεινε αμετακίνητη στις απόψεις της.

«Είτε βρίσκομαι μέσα στην Εβίν είτε έξω από την Εβίν, ο στόχος μου είναι σαφής· και μέχρι να πετύχουμε Δημοκρατία, δεν θα σταματήσουμε», είπε και πρόσθεσε πως «Θέλουμε ελευθερία και ισότητα… Από όποια πλευρά του τοίχου κι αν βρίσκομαι, θα συνεχίσω τον αγώνα μου».

Το Ίδρυμα Ναρτζές ανέφερε ότι αρκετοί ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στη διάρκεια του μνημοσύνου, ωστόσο οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες.

Κάλεσε για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται επειδή παρευρέθηκαν σε τελετή μνήμης για να αποτίσουν φόρο τιμής και να δείξουν αλληλεγγύη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.