Η Πολωνία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει το TikTok, αφότου η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης φιλοξένησε περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, και συμπεριλαμβάνει περιεχόμενο «Ρωσικής παραπληροφόρησης» για αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ένα προφίλ στο TikTok το οποίο περιείχε βίντεο νεαρών γυναικών ντυμένων με τα εθνικά χρώματα της Πολωνίας και ζητούσε την αποχώρηση της Πολωνίας από την ΕΕ, έχει κερδίσει δημοτικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πλέον έχει εξαφανιστεί από την πλατφόρμα.

«Το αποκαλυφθέν περιεχόμενο αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των πληροφοριών και την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών στην Πολωνία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Υφυπουργός Ψηφιοποίησης Ντάριους Στάντερσκι σε επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή.

«Η φύση των αφηγήσεων, ο τρόπος με τον οποίο διανέμονται και η χρήση κατασκευασμένου οπτικοακουστικού υλικού υποδεικνύουν ότι η πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται ως Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα (VLOP)», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης δήλωσε την Τρίτη ότι το περιεχόμενο ήταν αναμφίβολα ρωσική παραπληροφόρηση, καθώς οι ηχογραφήσεις περιείχαν ρωσική σύνταξη.

«Έχουμε έρθει σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και έχουμε αφαιρέσει περιεχόμενο που παραβιάζει τους κανόνες μας», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok στο Reuters σε σχόλιο που έστειλε μέσω email.

Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες πρέπει να αξιολογούν όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Τον Μάρτιο του 2024, η Επιτροπή είχε στείλει αίτημα σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TikTok, ζητώντας να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για να αποτρέψουν τυχόν απόπειρες ξένου κράτους να επηρεάσει τις εκλογές ή την πολιτική μιας χώρας, μετά από προειδοποιήσεις για κατασκοπεία και δολιοφθορά υπό ρωσική αιγίδα. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι παρενέβη σε ξένες εκλογές.

Πέρυσι, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης TikTok, η οποία ανήκει στην κινεζική ByteDance, σχετικά με αποτυχία της πλατφόρμας να περιορίσει την παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας, τον Νοέμβριο του 2024.

Πρόστιμα

Η Πολωνία κάλεσε την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες σε σχέση με ύποπτες παραβιάσεις του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ένωσης, ο οποίος ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των μεγαλύτερων εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Νόμο, μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το X, το Facebook, το TikTok και άλλες πρέπει να ελέγχουν και να αφαιρούν επιβλαβές περιεχόμενο, όπως ρητορική μίσους, ρατσισμό ή ξενοφοβία. Εάν δεν το κάνουν, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Πηγή: skai.gr

