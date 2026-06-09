Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα και τα όσα τού αποδίδονται.

Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κάποιοι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενες παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, μέσω ψευδών δηλώσεων και εικονικών στοιχείων. Οι κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο οδηγήθηκαν ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, με τις απολογίες να εξελίσσονται σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

Τελευταίος απολογήθηκε ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίθηκε προφυλακιστέος. Μέχρι την έκδοση των τελευταίων αποφάσεων, είχαν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

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