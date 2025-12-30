Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την οποία συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, με κυριότερες τις καταστάσεις στην Υεμένη και τη Γάζα, μετέδωσε την Τρίτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.

Η κλήση έγινε μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Υεμένη, καθώς οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επιτέθηκαν στο λιμάνι Μουκάλα, στο νότιο τμήμα της Υεμένης.

Σημειώνεται ότι η επίθεση, η οποία, σύμφωνα με το Ριάντ, στόχευε φορτίο όπλων που συνδεόταν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σηματοδότησε τη σοβαρότερη έως σήμερα κλιμάκωση μεταξύ Ριάντ και Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης ρήξης μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που επλήγη δεν περιείχε όπλα, αλλά προοριζόταν για τις δικές τους δυνάμεις.

Αν και επί μακρόν αποτελούσαν τους δύο βασικούς πυλώνες της περιφερειακής ασφάλειας, τα συμφέροντα των δύο χωρών αποκλίνουν πλέον σε μια σειρά ζητημάτων, από τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου έως τη γεωπολιτική επιρροή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν νωρίτερα την Τρίτη την αποχώρηση των δυνάμεών τους που είχαν απομείνει στην Υεμένη, μετά το τελεσίγραφο 24 ωρών της Σαουδικής Αραβίας, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη έως σήμερα κλιμάκωση στις σχέσεις Ριάντ-Άμπου Ντάμπι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.