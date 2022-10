Ουκρανία: Ζευγάρι 34χρονων που περίμεναν το πρώτο τους παιδί ανάμεσα στα θύματα από την επίθεση στο Κίεβο

Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και εννέα τραυματίες, από την ρωσική επίθεση που συγκλονισε το Κίεβο με στόχο αμάχους σε πολυκατοικία.

Ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter, σημείωσε ότι από την έκρηξη σκοτώθηκε ένα νεαρό ζευγάρι που περίμενε το πρώτο του παιδί.

Πρόκειται για τον Μπάνταν και την Βικτώρια, 34 ετών και οι δύο, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση με τη γυναίκα να διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

A young family died after a Russian attack on Kyiv residential building.



Bohdan and Victoria, 34, were both found dead. It is reported they were expecting their first child in a few months.



So much pain because of TerroRussia.



WE NEED AIR DEFENSE SYSTEMS.