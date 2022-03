Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας άρχισαν να συζητούν συγκεκριμένα θέματα παρά να ανταλλάσσουν τελεσίγραφα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας χαραμάδα αισιοδοξίας για διέξοδο από τη φρίκη του πολέμου που μαίνεται για 17η ημέρα.

Ο Ζελένσκι, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ να μεσολαβήσει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ανέφερε πως πρότεινε στον Μπένετ τη διεξαγωγή συνομιλιών στην Ιερουσαλήμ. Κάλεσε επίσης τη Δύση να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας, Εμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σόλτς αντίστοιχα, οι οποίοι στη συνέχεια μίλησαν τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Επίσης ανέφερε ότι οι περισσότερες ουκρανικές επιχειρήσεις, σταμάτησαν να λειτουργούν από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο οικονομικός σύμβουλος το Ζελένσκι είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι η ρωσική εισβολή έχει ήδη προκαλέσει ζημιές ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μόλις 25 χιλιόμετρα από το Κίεβο ο ρωσικός στρατός

Έτοιμες να εισβάλλουν στο Κίεβο φαίνεται πως είναι οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς στα βορειοανατολικά και τα ανατολικά περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας μαίνονται μάχες και ακούγονται εκρήξεις.

Ο κύριος όγκος των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων απέχει περίπου 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, στοιχεία της μεγάλης ρωσικής φάλαγγας έχουν διασπαρεί βορείως του Κιέβου, «πιθανώς για να υποστηρίξουν μια ρωσική προσπάθεια να περικυκλωθεί η πόλη».

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο, Μίλτος Σακελλάρης, οι κάτοικοι του Κιέβου δηλώνουν αποφασισμένοι να μην φύγουν αλλά να υπερασπιστούν την πόλη τους. Έχουν δημιουργηθεί παντού οδοφράγματα και όσοι δεν έχουν φύγει ετοιμάζονται να δώσουν μάχη με τα ρωσικά στρατεύματα.

Πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας

Κεντρικές πόλεις σφυροκοπούνται σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και υπάρχουν αναφορές ότι έχουν πληγεί δομές αμάχων.

Στη Μαριούπολη, βομβαρδίστηκε τζαμί που φιλοξενούσε τουλάχιστον 80 αμάχους, όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Έκρηξη σε κτίριο με διαμερίσματα μετά από πλήγμα ρωσικού άρματος Μάχης στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, Παρασκευή 11 Μαρτίου. Πηγή: AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.500 άνθρωποι στη Μαριούπολη.

Νέες προσπάθειες για δημιουργία ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων

Η ανθρωπιστική κρίση είναι ανυπολόγιστη, με τις ουκρανικές αρχές να καταγγέλλουν ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια των άμαχων που θέλουν να φύγουν από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η Μαριούπολη. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ασφαλών ανθρωπιστικών διαδρόμων συνεχίζεται και σήμερα.

Μεγάλη διαδήλωση στη Μελιτόπολη

Αρκετές εκατοντάδες Ουκρανοί διαδήλωσαν στη Μελιτόπολη ενάντια στη απαγωγή του δημάρχου της πολιορκημένης πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.

In Melitopol, defiant residents gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov - video by Odessa reg governor Maksym Marchenko pic.twitter.com/nCrE6OtQd0