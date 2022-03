Αρκετές εκατοντάδες Ουκρανοί διαδήλωσαν στη Μελιτόπολη ενάντια στη απαγωγή του δημάρχου της πολιορκημένης πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.

In Melitopol, defiant residents gathered near occupied district administration demanding that Russians release the kidnapped Melitopol mayor Ivan Fedorov - video by Odessa reg governor Maksym Marchenko pic.twitter.com/nCrE6OtQd0