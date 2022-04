Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, ύστερα από την επίθεση στο Κραματόρσκ.

«Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δεν θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην περιοχή Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρία της χώρας.

Χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν στο σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντόνετσκ.

Another of #RussianWarCrimes.

Kramatorsk this morning.#Ukraine was evacuating civilians. #Russia struck. 30 dead. Their belongings still stand next to their bodies.#StopPutinNOW #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/QQY5n4e2pc