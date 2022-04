Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με ρουκέτες που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην περιοχή Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρία της χώρας.

Χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν στο σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντόνετσκ.

Another of #RussianWarCrimes . Kramatorsk this morning. #Ukraine was evacuating civilians. #Russia struck. 30 dead. Their belongings still stand next to their bodies. #StopPutinNOW #StandWithUkraine #ArmUkraineNow pic.twitter.com/QQY5n4e2pc

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές που βομβαρδίζονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Dozens killed and injured by a Russian missile strike that targeted a train station in Kramatorsk, a city in Donetsk oblast. Thousands of people were at the station trying to evacuate pic.twitter.com/UsJsyfEIvG