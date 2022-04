Σε σφοδρή επίθεση κατά των Γουόρεν Μπάφετ, Τζέιμι Ντάιμον και Λάρι Φινκ προχώρησε ο Πίτερ Τιλ αποκαλώντας τους «γεροντοκρατία των οικονομικών».

Ο λόγος της κριτικής του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία ήταν το Bitcoin και γενικά τα κρυπτονομίσματα, για τα οποία έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους οι τρεις άνδρες που βρέθηκαν στο στόχαστρό του.

Στον αντίποδα της «γεροντοκρατίας» υπάρχει ένα «επαναστατικό κίνημα των νέων» που ασπάζεται το Bitcoin και τα crypto, στο οποίο φαίνεται πως εντάσσει τον εαυτό του ο 54χρονος Τιλ.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο Bitcoin 2022, ο ιδρυτής της PayPal πέταξε μερικά χαρτονομίσματα στο κοινό και κατηγόρησε τη «γεροντοκρατία» για την αποτυχία του ψηφιακού νομίσματος να φτάσει τα 100.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο Πίτερ Τιλ δεν μάσησε τα λόγια του και αποκάλεσε τον 91χρονο Γουόρεν Μπάφετ, ιδρυτή της Berkshire Hathaway, «κοινωνιοπαθή παππού» και «νούμερο ένα εχθρό» του Bitcoin.

Στη συνέχεια, παρουσίασε μια φωτογραφία του Μπάφετ που έγραψε από κάτω «ποντικοφάρμακο» – πρόκειται για τη λέξη που είχε χρησιμοποιήσει ο επικεφαλής της Berskshire στο παρελθόν για το Bitcoin.

Σε άλλη εικόνα έδειχνε τη δήλωση του Μπάφετ «Δεν έχω στην κατοχή μου και ούτε πρόκειται να αποκτήσων (κρυπτονομίσματα)». Η Berkshire ωστόσο, όπως θύμισε ο Τιλ, επένδυσε φέτος 1 δισ. δολάρια στη Nubank της Bραζιλίας, μία online τράπεζα που είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους επενδυτές των κρυπτονομισμάτων.

Peter Thiel at @TheBitcoinConf: "Bitcoin is not a company. We don't know who Satoshi is. It's the finance gerontocracy running the country through whatever virtue signalling/hate factory term like ESG versus a revolutionary youth movement. We have to take over the world." pic.twitter.com/m5mlTtjF85