Ουκρανία: Βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες στο Ντνίπτρο - Ένα 2χρονο κοριτσάκι νεκρό

Ένα 2χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και πέντε παιδιά, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

«Στη διάρκεια της νύκτας ανασύρθηκε από τα ερείπια σπιτιού το πτώμα ενός κοριτσιού που μόλις είχε κλείσει τα 2 του χρόνια», δήλωσε ο Σέρχιι Λισάκ στο Telegram.

⚡️Update: Two-year-old killed, 22 injured in Russian missile attack near Dnipro.



A two-year-old girl was found dead in the rubble of a residential building that was hit by a Russian missile strike on the town Pidhorodne in Dnipropetrovsk Oblast on June 3, regional Governor…