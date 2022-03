Σπίτια επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση.

Η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο επικεντρώθηκε γύρω από το Ιζιούμ και το Τσουχούιβ, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός σήμερα το πρωί, προσθέτοντας ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός απωλειών.

Οι ρωσικές δυνάμεις "κατοχής" κατέστρεψαν επίσης ένα σχολείο και ένα πολιτιστικό κέντρο στην πόλη Μερέφα, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

On 17 Mar., 🇷🇺 shelling damaged an educational facility in Merefa, Kharkiv Oblast, State Emergency Service of Ukraine reports.



Since its full-scale invasion of 🇺🇦, 🇷🇺 damaged/destroyed 202 schools, wrote M. Podolyak, Adviser to the Head of the President's Office, on 7 Mar. pic.twitter.com/DJLLkHmBqi