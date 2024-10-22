Λογαριασμός
Ουκρανία: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί, από νυχτερινό ρωσικό πλήγμα στο Σούμι

Μαζική νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με στόχο κατοικημένη περιοχή και κρίσιμης σημασίας υποδομές

Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η επίθεση, που εντάσσεται σε μαζική νυχτερινή επιδρομή κατά της Ουκρανίας, είχε στόχο κατοικημένη περιοχή και κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιχόρ Καλτσένκο μέσω Telegram, αναρτώντας και φωτογραφίες με σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές και χαλάσματα.

Παράλληλα, μία γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς σήμερα όταν ρωσικό drone έπληξε την πόλη Χερσώνα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σε ανακοίνωση, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 42 από τα 60 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά διαφόρων σημείων της Ουκρανίας. Επίσης, χάθηκε το ίχνος άλλων 10 drones, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

