Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.
Η επίθεση, που εντάσσεται σε μαζική νυχτερινή επιδρομή κατά της Ουκρανίας, είχε στόχο κατοικημένη περιοχή και κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιχόρ Καλτσένκο μέσω Telegram, αναρτώντας και φωτογραφίες με σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές και χαλάσματα.
Sumy… Ruske bespilotne letjelice preko noći su napale kuće u Sumiju, ubivši troje, uključujući i dijete… čisti svakodnevni terorizam.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/SKpSLGi8jP— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) October 22, 2024
Παράλληλα, μία γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς σήμερα όταν ρωσικό drone έπληξε την πόλη Χερσώνα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
10/🗓️10.12— Brendan Kelley (@kelley7622) October 22, 2024
📍Sumy, Sumy Oblast
🗒️A 30 y/o woman was injured after Russian missile strikes hit Sumy on both October 11th & 12th.
🔗https://t.co/osknh8YTtx; https://t.co/tvEqm5DUH4; https://t.co/5VZBEpi1Lk pic.twitter.com/icWj1pSfv0
Σε ανακοίνωση, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 42 από τα 60 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά διαφόρων σημείων της Ουκρανίας. Επίσης, χάθηκε το ίχνος άλλων 10 drones, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Φωτ. αρχείου
