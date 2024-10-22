BRICS: Ο Πούτιν υποδέχεται 20 ξένους αρχηγούς κρατών, συμμάχους και εταίρους του

Ξεκινάει σήμερα στο Καζάν της Ρωσίας η σύνοδο κορυφής των BRICS, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υποδέχεται περίπου 20 ξένους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, συμμάχους και εταίρους του, στο πλαίσιο της ετήσιας «συμμαχίας» του Κρεμλίνου απέναντι στον «ηγεμονισμό» της Δύσης.

Η σύνοδος, σε πείσμα των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία, διεξάγεται καθώς η Μόσχα κερδίζει έδαφος στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία και σφυρηλατεί συμμαχίες με τους κυριότερους αντιπάλους των ΗΠΑ — την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Το Κρεμλίνο καυχιέται πως πρόκειται για το «πιο σημαντικό διπλωματικό γεγονός που οργανώθηκε ποτέ στη Ρωσία» κι επιδιώκει να επιδείξει την αποτυχία της προσπάθειας της Δύσης να απομονώσει τη χώρα αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτή η σύνοδος της BRICS σκοπό έχει «να δείξει πως η Ρωσία όχι μόνο απέχει παρασάγγας από το να είναι απομονωμένη, αλλά έχει εταίρους και συμμάχους», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κονσταντίν Καλάτσεφ, πολιτικός αναλυτής με βάση τη Μόσχα.

15 διμερείς συναντήσεις σε 3 ημέρες

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Πούτιν θα έχει 15 διμερείς συναντήσεις με πρώτη σήμερα αυτή με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, ένδειξη της στρατηγικής στροφής του Κρεμλίνου στην Ασία.

Κατόπιν, ο κ. Πούτιν θα συναντηθεί με τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Αύριο Τετάρτη, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - η χώρα του οποίου, μέλος του NATO, ζήτησε να ενταχθεί στην BRICS - καθώς και με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Μεθαύριο Πέμπτη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα έχει πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την πρώτη από τον Απρίλιο του 2022.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ακύρωσε χθες το ταξίδι του στη Ρωσία λόγω ατυχήματος και θα πάρει μέρος στις εργασίες μέσω βιντεοσύνδεσης, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη προεδρία.

Πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθεί επίσης διεθνές σύστημα πληρωμών που αναμένεται να ανταγωνιστεί το SWIFT, από το οποίο έχουν αποκλειστεί οι περισσότερες ρωσικές τράπεζες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια.

Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με συνέντευξη Τύπου του Ρώσου προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

