Η κόρη του Ντικ Τσένι λέει στις ρεπουμπλικανές ότι μπορούν να ψηφίσουν Κάμαλα Χάρις και να μην το πουν πουθενά

Περιοδεία μαζί με την Κάμαλα Χάρις έκανε η πρώην γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών και κόρη του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσένι, Λιζ Τσένι, στηρίζοντας ανοιχτά και χωρίς περιστροφές την υποψήφια των Δημοκρατικών.

Οι Ρεπουμπλικανές μπορούν να ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις και δεν χρειάζεται να το πουν σε κανέναν, είναι το μήνυμα που έστειλε μιλώντας σε αμφίρροπες πολιτείας, τις λεγόμενες swing states.

Το CNN σχολιάζει ότι η σκληροπυρηνική συντηρητική τόνωσε το αίσθημα προσωπικής ενδυνάμωσης σε γυναίκες μη αστικών περιοχών ότι μπορούν να αγνοήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και να υποστηρίξουν την Χάρις.

Μητέρα πέντε παιδιών η ίδια και φανατική οπαδός της απαγόρευσης των αμβλώσεων ως γερουσιαστής, χθες ανέφερε ότι οι γυναίκες δεν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα όσον αφορά στην αναπαραγωγή και είπε ότι μόνο η Χάρις καταλαβαίνει και τις συμπονά πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Η Τσένι κατέστησε σαφές ότι εξακολουθεί να είναι αντίθετη στις αμβλώσεις, αλλά εξήγησε μιλώντας στην κομητεία Waukesha, μια αμφιλεγόμενη περιοχή λίγο έξω από το Μιλγουόκι, ότι «είμαι πολύ προβληματισμένη από αυτό που έχω δει να συμβαίνει σε τόσες πολλές πολιτείες».

«Με έχει προβληματίσει το γεγονός ότι υπάρχουν γυναίκες, όπως είπε η αντιπρόεδρος, που έχουν πεθάνει, οι οποίες δεν μπορούσαν να λάβουν ιατρική περίθαλψη επειδή οι πάροχοι υγείας ανησυχούσαν για την ποινική ευθύνη».

Η Τσένι μιλούσε στην τρίτη εκδήλωση της ημέρας μαζί με την Χάρις.

Νωρίτερα, σε προάστιο του Ντιτρόιτ, η Τσένι είπε ότι κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι φοβούνταν τα αντίποινα, ακόμη και βία, εάν τάσσονταν εναντίον του Τραμπ.

«Θα υπενθυμίσω απλώς στους ανθρώπους που ανησυχούν ότι μπορείτε να ψηφίσετε με βάση τη συνείδησή σας και να μην χρειαστεί να πείτε λέξη σε κανέναν» είπε η Τσένι, καθισμένη δίπλα στη Χάρις. «Θα υπάρξουν εκατομμύρια Ρεπουμπλικάνοι που θα το κάνουν αυτό στις 5 Νοεμβρίου».

