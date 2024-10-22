Ένα ακραίο και προκλητικό σκίτσο για την Ζιζέλ Πελικό (Gizele Pelicot), τη γυναίκα που συγκλόνισε τον πλανήτη με το θάρρος και τη δύναμη να κάνει ανοιχτή δίκη στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσής της από τον άντρα της, δημοσίευσε το γαλλικό «σατυρικό» περιοδικό, Charlie Hebdo.

Το σκίτσο του Felix δείχνει την Πελικό ξαπλωμένη στο κρεβάτι να κλαίει και αρκετούς άνδρες να περιμένουν γυμνοί σε σειρά.

Απέναντί τους στέκεται επίσης γυμνός ο σύζυγός της και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση των βιασμών της, Ντομινίκ Πελικό με μία κάμερα στο χέρι.

«Μία ταινία του Ντομινίκ Πελικό» γράφει η λεζάντα.

Το σκίτσο προκάλεσε σάλο αντιδράσεων στα social media με τους περισσότερους χρήστες να κάνουν λόγο για «αηδιαστικό σκίτσο» και «απεχθές».

