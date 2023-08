Θρήνος στην Ουκρανία για τον «Juice»: Κηδεύτηκε ο θρυλικός πιλότος που σκοτώθηκε σε σύγκρουση αεροσκαφών

Στο πένθος βυθίστηκε σήμερα Τρίτη η Ουκρανία στην κηδεία του θρυλικού «Juice» (το διακριτικό του), ενός από τους πιο διάσημους πιλότους μαχητικών αεροσκαφών της χώρας.



Ο λόγος για τον Αντρίι Πιλτσίκοφ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους δύο πιλότους σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη σύγκρουση δύο εκπαιδευτικών αεροπλάνων στις 25 Αυγούστου στο Ζιτομίρ.



Το «τελευταίο αντίο» στον 30χρονο άσο είπαν οι Ουκρανοί στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό του Κιέβου.



Ο Πιτσίλκοφ διακρίθηκε για τη γενναιότητά του στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στη μεγάλη απώλειά του αναφέρθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκιο και άλλοι υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο 30χρονος επισμηναγός ήταν πιλότος 2ης τάξης και κάτοχος του Τάγματος Θάρρους 3ης τάξης.

A tragic loss. On August 25th, two L-39 military jets collided over the Zhytomyr region. Three pilots of the Ukrainian Air Force lost their lives. One of them was Major Andrii Pilshchykov, a 2nd Class pilot and a recipient of the Order of Courage, 3rd Class, known by the callsign… pic.twitter.com/Oa8cHUX1D8