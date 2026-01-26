Επαναλειτουργεί το φυλάκιο στη Ράφα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε την επαναλειτουργία του φυλακίου στη Ράφα μόνο για τη διέλευση προσώπων, και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού της σορού του τελευταίου νεκρού ομήρου στη Γάζα.

Η επαναλειτουργία θα γίνει υπό την εποπτεία του ευρωπαϊκού κλιμακίου της UBAM και με τη συμμετοχή αστυνομικής δύναμης της Παλαιστινιακής Αρχής, παρά τις αντιδράσεις της δεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης.

Η διέλευση Παλαιστινίων με ειδική άδεια για μετάβαση στο εξωτερικό ή επιστροφή μετά από ιατρική νοσηλεία θα γίνεται με αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας από τις δυνάμεις του IDF σε ξεχωριστό φυλάκιο κοντά στο κύριο φυλάκιο Ράφα-Αιγύπτου.

Παρά τις αντιδράσεις της δεξιότερης πτέρυγας, η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε την επαναλειτουργία του φυλακίου στη Ράφα μόνο για την διέλευση προσώπων και αφού θα εντοπιστεί η σορός του τελευταίου νεκρού ομήρου.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Παρά τις έντονες διαφωνίες των δεξιότερων κυβερνητικών τάσεων, χθες αργά το βράδυ το ιδιαίτερο γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου , ανακοίνωσε ότι το φυλάκιο της Ράφα θα επαναλειτουργήσειυπό την εποπτεία του ευρωπαϊκού κλιμακίου της UBAM και με τη συμμετοχή αστυνομικής δύναμης της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο, το Ισραήλ ορίζει ως προϋπόθεση ότι θα επιτρέπεται μόνο η διέλευση προσώπων και όχι εμπορευμάτων και μόνο αφού προηγουμένως θα έχουν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες εντοπισμού της σορού του τελευταίου ισραηλινού ομήρου που βρίσκεται ακόμα στη Γάζα. Οι προϋποθέσεις αυτές τέθηκαν παρά τις πιέσεις που φέρονται να άσκησαν στην ισραηλινή πλευρά κατά την προχθεσινή (24/1) κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και των ειδικών αμερικανών απεσταλμένων Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με επίκεντρο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή του δευτέρου σταδίου του σχεδίου των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, ισραηλινά ειδησεογραφικά μέσα μεταδίδουν, επικαλούμενα καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές, ότι η διέλευση όσων Παλαιστινίων θα έχουν εφοδιαστεί με ειδική άδεια μετάβασης στο εξωτερικό όσο και εκείνων που θα επιστρέψουν στη Γάζα ύστερα από την περαίωση της ιατρικής τους νοσηλείας σε τρίτες χώρες, θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερου ελέγχου ασφαλείας από τις δυνάμεις του IDF σε ξεχωριστό ισραηλινό φυλάκιο που θα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κύριο φυλάκιο μεταξύ Ράφας και Αιγύπτου.Ανοίγονται οι τάφοι στην Σατζαΐγια για τον εντοπισμό ομήρουΣτο μεταξύ, μετά από διακοπή διάρκειας ενός μήνα, άρχισε ξανά από χθες αργά το βράδυ ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, προκειμένου να εντοπιστεί η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβίλι που σκοτώθηκε από πυρά της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Σύμφωνα με όσα ορίζει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το πρώτο στάδιό του τερματίζεται με τον εντοπισμό και την μεταφορά στο Ισραήλ και του τελευταίου νεκρού ομήρου. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό ραδιόφωνο, δυνάμεις του πεζικού, του μηχανικού, κλιμάκιο οδοντιάτρων και μελών της στρατιωτικής Ραβινείας ανοίγουν από χθες το βράδυ όλους τους τάφους του νεκροταφείου της Σατζαΐγια,στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας καθότι σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξαν οι μυστικές υπηρεσίες του IDF, υπολογίζεται ότι στο συγκεκριμένο νεκροταφείο – ένα από τα μεγαλύτερα του παλαιστινιακού θύλακα – βρίσκεται θαμμένη η σορός του τελευταίου ισραηλινού ομήρου. Καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές ενημέρωσαν την ελληνική υπηρεσία της DW, ότι η επιχείρηση εντοπισμού της σορού αναμένεται να διαρκέσει από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες.Πάντως, οι αντιδράσεις του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, της Ορίτ Στρουκ και της Μίρι Ρέγκεβ, υπουργών των κομμάτων ‘Θρησκευτικός Σιωνισμός’ και του Λικούντ αντίστοιχα, προέβαλαν αντιρρήσεις ως προς την παρουσία αστυνομικών της Παλαιστινιακής Αρχής στην Γάζα ενώ η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να παραδώσει τον οπλισμό της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση επαναλειτουργίας του φυλακίου της Ράφας ως πράξη ενδοτική έναντι των πιέσεων του περιβάλλοντος Τραμπ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.