Σειρήνες συναγερμού στο Κιέβο λίγο μετά την άφιξη Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι - Στο Ιρπίν οι τρεις ηγέτες

Την κατεστραμμένη από τις μάχες πόλη του Ιρπίν, στην περιφέρεια του Κιέβου, επισκέπτονται αυτή την ώρα ο καγκελάριος Γερμανίας Όλαφ Σολτς, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόνκαι του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, σε ένδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στην πόλη, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, όπου τα κτίρια και οι υποδομές παραμένουν κατεστραμμένα μετά τις προσπάθειες των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν την πρωτεύουσα στις αρχές της εισβολής. Τα μέτρα ασφαλείας είναι Δρακόντεια.

Σειρήνες συναγερμού για προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής σήμαναν νωρίτερα στο Κίεβο, λίγη ώρα μετά την άφιξη τους.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας δεσμεύθηκε ότι «ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, «δεν θέλουμε να εκφράσουμε μόνο την αλληλεγγύη μας, θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε ότι η βοήθεια που οργανώνουμε, οικονομική, ανθρωπιστική, αλλά και σε ό,τι αφορά όπλα, θα συνεχισθεί», λέει. «Θα την συνεχίσουμε για όσο χρόνο χρειασθεί για τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», δηλώνει στην συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την ώρα που οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται στο Κίεβο.

Ο Μακρόν είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι θα περάσει ένα μήνυμα «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το Reuters.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Γερμανός καγκελάριος και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και θα συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν την υποστήριξη της Δύσης στην Ουκρανία και την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κίεβο βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις.

VIDEO: French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz and Italian Prime Minister Mario Draghi are seen onboard a train bound for the Ukraine capital Kyiv, that left from Poland pic.twitter.com/pcpPmFjp86