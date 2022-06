Ουκρανία: Έφθασαν στο Κίεβο Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι – Δείτε βίντεο

Στο Κίεβο έφθασαν πριν από λίγο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι. Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε τρένο στην Πολωνία νωρίς το πρωί.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Γερμανός καγκελάριος και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και θα συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να συζητήσουν την υποστήριξη της Δύσης στην Ουκρανία και την αίτησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μακρόν είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι θα περάσει ένα μήνυμα «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το Reuters.

