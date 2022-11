Η Ουκρανία σχεδιάζει τη μαζική εκκένωση του Κιέβου αν η πρωτεύουσα μείνει χωρίς ρεύμα

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας της Ουκρανίας συνεχίζονται, η εθνική διαχειρίστρια εταιρία του δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo, επιβάλει επιπλέον περιορισμούς στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο και σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας, καθώς διακοπές ρεύματος ήδη εφαρμόζονται εδώ και μέρες για να περιοριστεί η κατανάλωση από τους πολίτες.

Ηδη, το 40% της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας έχει υποστεί ζημιά ή έχει καταστραφεί.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους των New York Times, ετοιμάζεται σχέδιο εκκένωσης του Κιέβου - περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων - σε περίπτωση που η πόλη μείνει χωρίς ρεύμα και νερό για μέρες μέσα στον χειμώνα.

