Στον ένα χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 δημοσιογράφοι και ακτιβιστές

Τουλάχιστον 50 ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία στον ένα χρόνο της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το διεθνές πρόγραμμα Front Line Defenders.

Το πρόγραμμα σημειώνει ότι η Ρωσία έχει στοχοποιήσει τους Ουκρανούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την έναρξη του πολέμου λόγω των δραστηριοτήτων τους στην καταγραφή και τη μετάδοση μαρτυριών σχετικά με τις ενέργειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για μελλοντικές δίκες.

The @FrontLineHRD’s #GlobalAnalysis2022 names 401 HRDs killed in 26 countries in 2022: Colombia, Ukraine (HRDs mainly targeted by Russian military forces) Mexico, Brazil and Honduras accounted for over 80% of killings



Latin America remains the most violent region for HRDs pic.twitter.com/QhbBqxeCsH