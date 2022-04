Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει η Μαριούπολη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

O ίδιος υποστήριξε πως περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν στο πολιορκούμενο εργοστάσιο Azovstal, ενώ, όπως ισχυρίζεται, πάνω από 1.400 έχουν παραδοθεί. Παράλληλα, ανέφερε πως η Ρωσία έχει επιτρέψει την εκκένωση περισσότερων από 142.000 αμάχων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 1.000 άμαχοι πολίτες βρίσκονται στο καταφύγιο του εργοστασίου.

⚡️#Putin called the storming of #Azovstal's industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Σοϊγκού για «την επιτυχημένη επιχείρηση στη Μαριούπολη».

Μάλιστα, ο Πούτιν διέταξε τον ρωσικό στρατό να ακυρώσει τα σχέδια εισβολής στο εργοστάσιο χάλυβα της Μαριούπολης, όπου βρίσκονται τα τελευταία εναπομείναντα ουκρανικά στρατεύματα.

Αντίθετα, έδωσε εντολή να αποκλειστεί, ώστε να μην μπορεί να περάσει «ούτε μύγα».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης στον υπουργό του ότι θέλει να πολιορκηθούν οι τελευταίοι Ουκρανοί μαχητές που έχουν οχυρωθεί στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Azovstal, διότι μια επίθεση θα είχε μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, καθώς η ζώνη αυτή αποτελείται κυρίως από ένα εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων στοών.

«Θεωρώ ότι δεν είναι αρμόζουσα η προτεινόμενη επίθεση στην βιομηχανική ζώνη. Διατάσσω να ακυρωθεί», δήλωσε ο Πούτιν.

«Θα πρέπει να σκεφτούμε (...) τη ζωή και την υγεία των στρατιωτών μας και των αξιωματικών μας, δεν θα πρέπει να διεισδύσουμε σε αυτές τις κατακόμβες και να συρθούμε κάτω από τη γη», συνέχισε.

Ο Ρώσος ηγέτης πρόσθεσε ότι η Ρωσία εγγυάται τη ζωή όσων εγκαταλείπουν τις εγκαταστάσεις και ότι θα τους φέρονται με σεβασμό.

«Προτείνετε για άλλη μια φορά σε όλους αυτούς, που δεν έχουν καταθέσει τα όπλα, να το κάνουν, η ρωσική πλευρά τούς εγγυάται ότι θα σωθεί η ζωή τους και ότι θα αντιμετωπιστούν με αξιοπρέπεια», σημείωσε, λέγοντας ότι στους τραυματίες που θα παραδοθούν θα παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Σημειώνεται ότι χθες η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία έναν «ειδικό κύκλο διαπραγματεύσεων» στη Μαριούπολη, για τη διάσωση «αμάχων και στρατιωτών», δήλωσαν δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Ποντολιάκ διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να είναι «πρόσωπο με πρόσωπο. Δύο προς δύο. Για να σωθούν τα παιδιά μας, (το τάγμα) Αζόφ, οι στρατιωτικοί, οι άμαχοι, τα παιδιά, οι ζωντανοί και οι τραυματίες», έγραψε ο διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε με τον Μιχαήλο Ποντολιάκ ανά πάσα στιγμή για αυτές τις διαπραγματεύσεις, μόλις λάβουμε επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια στο Telegram.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσιες δυνάμεις από εμάς», είπε ο Σεργκέι Βολίνα της 36ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, οι Ουκρανοί στρατιώτες που είναι οχυρωμένοι στην πελώρια χαλυβουργία Αζοφστάλ, τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στην πόλη, "προστατεύουν με τίμημα τη ζωή τους (...) σχεδόν χίλιους αμάχους, γυναίκες και παιδιά".

