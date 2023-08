Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε αμάχους ατο κέντρο της πόλης Τσερνίχιβ – Νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν - Την ώρα της επίθεσης, ο κόσμος κατευθυνόταν προς μια εκκλησία με αφορμή θρησκευτική γιορτή

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα το πρωί κεντρική πλατεία στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε από την Σουηδία όπου βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, από το ρωσικό χτύπημα πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν.

Ο κόσμος κατευθυνόταν προς μια εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν έγινε η επίθεση, ενώ 11 από τους τραυματίες είναι παιδιά.

The Ukrainian Interior Ministry published footage of the liquidation of the consequences of the Russian strike on #Chernihiv. pic.twitter.com/8xrbA5KhQx — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2023

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε ακριβώς το κέντρο της πόλης του Τσερνίχιβ μας. Μια πλατεία, το Πολυτεχνείο, ένα θέατρο. Ένα Σάββατο σαν όλα τα άλλα, το οποίο η Ρωσία μετέτρεψε σε μια ημέρα πόνου και απωλειών. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν τραυματίες», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, μαζί με βίντεο από την επίθεση χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό των θυμάτων.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

Russian missile hits theater in Chernihiv in northern Ukraine, killing multiple people, according to local officials pic.twitter.com/Z9rBrlaaSG — BNO News (@BNONews) August 19, 2023

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Τσερνίχιβ Βιατσεσλάβ Τσάους έγραψε στο Telegram: "Ο εχθρός βομβάρδισε το κέντρο του Τσερνίχιβ. Ένας βαλλιστικός πύραυλος. Μείνετε ασφαλείς. Αναμένονται λεπτομέρειες".

Russian forces strike city center of Chernihiv, possibly utilizing a ballistic missile



Early reports indicate injuries and fatalities as a result of the attack



"An ordinary Saturday, which Russia turned into a day of pain and loss," Zelenskyy commented https://t.co/qjo1tnpsJN pic.twitter.com/5MXdoNjriK — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 19, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.