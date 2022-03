Στρατωτικούς χώρους εκπαίδευσης στην πόλη Ρίβνε, 200 χλμ βορειοανατολικά της Λβιβ, έπληξαν δύο ρωσικοί πύραυλοι, σύμφωνα με βιντεσκοπημένο μήνυμα του κυβερνήτη της περιφέρειας, Βιτάλι Κοβάλ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

⚡️Missiles strike Rivne’s military training grounds.



Rivne Oblast Governor Vitaliy Koval said on March 20 that Russian forces hit the city’s military training grounds with two missiles. There is no information on casualties yet. The city of Rivne is located 300 km west of Kyiv.