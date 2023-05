Εξελίξεις στις έρευνες για την μικρή Μαντλίν στην Πορτογαλία: Βρέθηκε στοιχείο για την εξαφάνισή της

Μετά από τρεις ημέρες εντατικών ερευνών στο φράγμα Αράντε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, οι επιχειρήσεις των αρχών τερματίστηκαν χθες αφού αστυνομικοί, δύτες και ειδικοί ερευνητές «χτένισαν» την περιοχή.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η αστυνομία βρήκε ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης, το οποίο εστάλη για ανάλυση σε εργαστήριο της Γερμανίας.

