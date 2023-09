Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα - Τουλάχιστον 16 νεκροί - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Νωρίτερα, το Radio Svoboda είχε μεταδώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν την κεντρική αγορά της πόλης με αντιαεροπορικό σύστημα S-300.

Just now, 🇷🇺 strike on a street market in 🇺🇦 Kostyantynivka. Civilian casualties. Putin keeps “saving” the people of #Donbas. #RussianWarCrimes #StandWithUkraine pic.twitter.com/e346WEjTAu