Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) από την οποία επλήγη πολυκατοικία εννέα ορόφων στη βιομηχανική επαρχία της Ουκρανίας Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Ο στρατιωτικός διοικητής της επαρχίας Σέρχιι Λίσακ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ορισμένα διαμερίσματα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες μετά την επίθεση αυτή που σημειώθηκε στην πόλη Καμιάνσκε.

‼️New Russian Strikes and Raids



In Kharkiv, a 14-year-old boy was injured during a night shelling from the Russian side.



In Dnipro, during the night, explosions were heard in the city, and two air alerts were declared, lasting nearly 6 hours in total.



The city of Kropyvnytskyi… pic.twitter.com/qMuHsZaYdv — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2025

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ξεχωριστή επίθεση σημειώθηκε στη Νικόπολη, πόλη που βρίσκεται κοντά στην Καμιάνσκε και σε μικρή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου.

Ένας 46χρονος υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του από την επίθεση αυτή, είχε ανακοινώσει ο Λίσακ σε προηγούμενη ανάρτηση που είχε κάνει χθες το βράδυ.

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ενεργοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας του Κιέβου, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.