Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 30 αγνοούνται στα ερείπια ύστερα από ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

«Οι ομάδες μας μπόρεσαν να ανασύρουν τέσσερις μάρτυρες (σ.σ.: νεκρούς) και πέντε τραυματίες μετά την επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα Μαχμούντ Μπάσαλ.

«Πάνω από 30 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και οι ομάδες μας δεν μπορούν να τους προσεγγίσουν λόγω της έλλειψης επαρκών εξοπλισμών και μηχανημάτων», πρόσθεσε.

Το πλήγμα, διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώθηκε την αυγή σε σπίτι οικογένειας στη συνοικία αλ Σάμπρα στο νότιο τμήμα της Πόλης της Γάζας, η οποία βρίσκεται στον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την είδηση αυτή.

Σπάζοντας εκεχειρία σχεδόν δύο μηνών, το Ισραήλ ξανάρχισε στις 18 Μαρτίου τα αεροπορικά και στη συνέχεια τα χερσαία πλήγματα κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στον παλαιστινιακό θύλακα μετά τη φονική επίθεση που διέπραξαν μαχητές της στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 2.062 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 σε 51.439.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, η πλειονότητα των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, 58 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

