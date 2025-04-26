Πιθανή η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ στη Ρώμη

Είναι πιθανό οι πρόεδροι της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν στη Ρώμη, όπου οι δύο αρχηγοί κρατών θα παραστούν σήμερα στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Μπορεί να συναντηθούν οι δύο πρόεδροι», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα πριν από πάνω από τρία χρόνια, βρίσκονται «πολύ κοντά σε συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.