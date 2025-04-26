Στη Ρώμη ο Ζελένσκι για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στη Ρώμη για να παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ουκρανίας.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρώτη κυρία Ολένα Ζελένσκα (...) θα παρευρεθούν στην τελετή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σέρχιι Νικιφόροφ.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής, το ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι δεν είναι σίγουρος ότι «θα έχει τον χρόνο» προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στην κηδεία του ποντίφικα θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων ηγετών.

