Ρωσική επίθεση με drones στην κεντρική Ουκρανία σε εγκατάσταση φυσικού αερίου - Δείτε βίντεο

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 ρωσικά drones πάνω από την περιοχή Τσερκάσι στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία 

Ουκρανία

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην κεντρική περιοχή Τσερκάσι της Ουκρανίας, αφήνοντας καταναλωτές χωρίς παροχή αερίου σε κάποια μέρη της πόλης και στα γύρω χωριά, δήλωσε τη Δευτέρα ο περιφερειάρχης.

«Σήμερα η περιοχή Τσερκάσι υπέστη μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιχόρ Ταμπουρέτς μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ταμπουρέτς ανέφερε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 ρωσικά drones πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Επίθεση
