Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην κεντρική περιοχή Τσερκάσι της Ουκρανίας , αφήνοντας καταναλωτές χωρίς παροχή αερίου σε κάποια μέρη της πόλης και στα γύρω χωριά, δήλωσε τη Δευτέρα ο περιφερειάρχης.

A massive strike using the Geran-2 kamikaze UAV was carried out on targets at the Cherkasy International Airport, where logistics and combat aviation facilities of the Ukrainian Air Force were located. pic.twitter.com/XgxDS52fdk April 28, 2025

«Σήμερα η περιοχή Τσερκάσι υπέστη μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιχόρ Ταμπουρέτς μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ταμπουρέτς ανέφερε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 ρωσικά drones πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.