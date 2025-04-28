Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στην κεντρική περιοχή Τσερκάσι της Ουκρανίας, αφήνοντας καταναλωτές χωρίς παροχή αερίου σε κάποια μέρη της πόλης και στα γύρω χωριά, δήλωσε τη Δευτέρα ο περιφερειάρχης.
A massive strike using the Geran-2 kamikaze UAV was carried out on targets at the Cherkasy International Airport, where logistics and combat aviation facilities of the Ukrainian Air Force were located. pic.twitter.com/XgxDS52fdk— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) April 28, 2025
«Σήμερα η περιοχή Τσερκάσι υπέστη μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιχόρ Ταμπουρέτς μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.
Ο Ταμπουρέτς ανέφερε ότι η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 15 ρωσικά drones πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
