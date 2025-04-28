Στις κάλπες συρρέουν σήμερα, Δευτέρα οι Καναδοί για να αποφασίσουν εάν το Φιλελεύθερο Κόμμα του Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ θα διατηρήσει τα ηνία ή αν οι Συντηρητικοί θα επιστρέψουν στην εξουσία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο αφού οι σχέσεις του Καναδά με τις ΗΠΑ έχουν κλονιστεί μετά τους δασμούς του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και τις επανειλημμένες απειλές του για προσάρτηση του Καναδά ως «51η πολιτεία».

Ωστόσο, οι Καναδοί δεν πήραν με καλό μάτι τις προτροπές του Τραμπ και η αντίδρασή τους έδωσε νέα πνοή στο Φιλελεύθερο Κόμμα.

Ήδη 7,3 εκατομμύρια πολίτες, αριθμός ρεκόρ, προσήλθαν πρόωρα στις κάλπες από την περασμένη Τρίτη, όπως ανέφερε το CBC.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ επιλέχθηκε από το κόμμα του για να αναλάβει την ηγεσία μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό νωρίτερα φέτος.

Βασικός αντίπαλος του Κάρνεϊ είναι ο συντηρητικός Πιερ Πουαλιέβρ, ο οποίος είδε το εκλογικό του πλεονέκτημα να εξατμίζεται καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών, αναφέρει η Wall Street Journal.

Πώς λειτουργούν οι εκλογές στον Καναδά;

Οι εκλογές στον Καναδά προκηρύχθηκαν όταν ο Κάρνεϊ — μέρες μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργός — ζήτησε τον περασμένο μήνα πρόωρες εκλογές στις 28 Απριλίου.

Όταν ο πρωθυπουργός προκηρύσσει εκλογές, πρέπει να ζητήσει από τον γενικό κυβερνήτη να διαλύσει το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το Elections Canada .

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος που θα πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ των ομοσπονδιακών εκλογών στη χώρα είναι πέντε χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι οι επόμενες εκλογές θα είχαν διεξαχθεί τον Οκτώβριο εάν ο Κάρνεϊ δεν είχε ζητήσει νωρίτερα εκλογές.

Ο Καναδάς χωρίζεται σε 343 ομοσπονδιακές εκλογικές περιφέρειες. Υπάρχουν τέσσερα κύρια κόμματα που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον, σύμφωνα με το BBC: οι Φιλελεύθεροι, οι Συντηρητικοί, οι Νέοι Δημοκράτες (NDP) και το Μπλοκ του Κεμπουά.

Όταν διαλύθηκε το Κοινοβούλιο, οι Φιλελεύθεροι κατείχαν περισσότερες από 150 έδρες. Οι Συντηρητικοί είχαν 120 έδρες, το Μπλοκ του Κεμπουά είχε 33, το NDP είχε 24 και το Κόμμα των Πρασίνων είχε δύο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Βουλής των Κοινοτήτων.

Πώς εκλέγεται ο Καναδός πρωθυπουργός;

Οι ψηφοφόροι δεν εκλέγουν απευθείας τον πρωθυπουργό.

Ο υποψήφιος που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους στην περιφέρειά του γίνεται μέλος στη Βουλή των Κοινοτήτων και το πολιτικό κόμμα με τα περισσότερα μέλη σχηματίζει παραδοσιακά την κυβέρνηση.

Ο αρχηγός αυτού του κόμματος γίνεται και πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος εξελέγη από μέλη του Φιλελεύθερου Κόμματος για να διαδεχθεί τον Τριντό, διεκδικεί το κοινοβούλιο για πρώτη φορά εκπροσωπώντας μια περιφέρεια σε μια περιοχή της Οτάβα.

Ποιοι είναι οι ηγέτες;

Ο Κάρνεϊ είναι ένας 60χρονος πρώην διοικητής τράπεζας που ορκίστηκε πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής τόσο της Τράπεζας του Καναδά όσο και της Τράπεζας της Αγγλίας και βοήθησε τις εκάστοτε κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τόσο την οικονομική κρίση όσο και το Brexit, αντίστοιχα.

Ο 45χρονος Πιερ Πουαλιέβρ, ηγείται του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά από το 2022. Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος του κοινοβουλίου το 2004 και διετέλεσε ανώτερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου υπό τον προκάτοχο του Τριντό, Στίβεν Χάρπερ. Η βιογραφία του τον προβάλλει ως «δια βίου συντηρητικό, υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς». Πρόσφατα έβαλε στο στόχαστρό του τον Τραμπ.

Ο Jagmeet Singh των Νέων Δημοκρατών και ο Yves-François Blanchet του Μπλοκ του Κεμπουά αγωνίζονται επίσης προκειμένου να παραμείνουν τα κόμματα στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους New York Times.

Ποια είναι τα βασικά ζητήματα για τη χώρα;

Στην αρχή της εκστρατείας, το CBC ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι ανησυχούσαν περισσότερο για το ποιο κόμμα ήταν το καταλληλότερο για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα, ορισμένα άλλα ζητήματα αναδεικνύονται στο προσκήνιο, όπως το κόστος ζωής και η υγειονομική περίθαλψη.

Τι είπε ο Τραμπ για τις εκλογές στον Καναδά;

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει τις καναδικές εκλογές.

«Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να ασχοληθείς, στην πραγματικότητα, με έναν φιλελεύθερο και ίσως θα κερδίσουν, αλλά δεν με νοιάζει πραγματικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πουαλιέβρ λέγοντας ότι «είναι ανόητος, δεν είναι φίλος μου».

Ο Κάρνεϊ και ο Τραμπ περιέγραψαν τις συνομιλίες μεταξύ τους τον περασμένο μήνα ως εποικοδομητικές και παραγωγικές, αν και πηγές είπαν στο Radio-Canada ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε στην ιδέα του να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία.

Πηγή: skai.gr

