Ουκρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μια διαρκή και πλήρη κατάπαυση του πυρός

Αν η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρήνη, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός, ανάφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα. ,
Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια διαρκής, ανθεκτική και πλήρης κατάπαυση του πυρός.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε νωρίτερα τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία - από τις 8 Μαΐου έως το τέλος της 10ης Μαΐου - γιατην 80ή επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
