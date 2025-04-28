Ουκρανός ΥΠΕΞ: Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε μια διαρκή και πλήρη κατάπαυση του πυρός

Αν η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρήνη, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός, ανάφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα. ,

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια διαρκής, ανθεκτική και πλήρης κατάπαυση του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε νωρίτερα τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία - από τις 8 Μαΐου έως το τέλος της 10ης Μαΐου - γιατην 80ή επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

