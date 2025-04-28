Τριήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία κήρυξε το Κρεμλίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κρεμλίνο είπε ότι η 72ωρη κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει από τις 8 Μαΐου έως τις 10 Μαΐου και κάλεσε την Ουκρανία να συμμετάσχει επίσης στην κατάπαυση.

Σε περίπτωση παραβίασής της από το Κίεβο, η Ρωσία θα δώσει μια «επαρκή και αποτελεσματική απάντηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, επισήμανε την ετοιμότητά της για ειρηνικές συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις.

