Τουρκία: Διαψεύδει η Άγκυρα ότι έστειλε στο Πακιστάν έξι αεροσκάφη με αμυντικό υλικό

Από την προεδρία της Τουρκίας διαψεύδεται η πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες ότι η 'Αγκυρα έστειλε έξι φορτία με όπλα στο Πακιστάν.

«Ένα μεταγωγικό αεροπλάνο που αναχώρησε από την Τουρκία προσγειώθηκε στο Πακιστάν για ανεφοδιασμό. Κατόπιν συνέχισε την πτήση του στην προκαθορισμένη πορεία του» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Με τίτλο «Ένταση πολέμου στο Κασμίρ! Η Τουρκία έστειλε έξι αεροσκάφη γεμάτα με όπλα στο Πακιστάν» η εθνικιστική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της σχετικό ρεπορτάζ, όπου, μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι «έξι μεταφορικά αεροσκάφη που ανήκουν στον τουρκικό στρατό μετέφεραν πολεμικό υλικό στο Πακιστάν. Αναφέρθηκε ότι στα υλικά αυτά περιλαμβάνονταν όπλα και πύραυλοι καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι "η Τουρκία επιδεικνύει μια αθόρυβη αλλά πραγματική υποστήριξη"». Στη συνέχεια το ρεπορτάζ αυτό αποσύρθηκε από τον δικτυακό τόπο της εφημερίδας. Ανάλογα ρεπορτάζ είχαν δημοσιεύσει και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως εξειδικευμένοι σε θέματα άμυνας δικτυακοί τόποι.

