Βατικανό: Οι κανόνες, η παράδοση και οι απαγορεύσεις του Κονκλάβιου

H τελετή έναρξης του Κονκλαβίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της 7ης Μαΐου και αναμένεται να πάρουν μέρος στη διαδικασία εκλογής του νέου ποντίφικα, 135 καρδινάλιοι ηλικίας μέχρι 80 ετών.

Πιο αναλυτικά, 53 προέρχονται από την Ευρώπη, 37 από τη βόρειο και νότιο Αμερική, 23 από την Ασία, 18 από την Αφρική και 4 από την Ωκεανία.

Η μεγάλη πλειοψηφία των υψηλόβαθμων αυτών καθολικών κληρικών που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι -δηλαδή 110- ορίστηκε από τον πάπα Φραγκίσκο. Από τους σημερινούς εκλέκτορες καρδιναλίους, 22 είχαν επιλεγεί από τον πάπα Βενέδικτο και 5 από τον Ιωάννη Παύλο τον Β'.

Όταν οι καρδινάλιοι εισέλθουν στην Καπέλα Σιξτίνα, πρόκειται να ακουστεί η φράση στα λατινικά «extra omnes», δηλαδή «έξω όλοι», η οποία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οι καρδινάλιοι, μέχρι να εκλέξουν τον νέο πάπα, δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Πραγματοποιούνται δυο ψηφοφορίες την ημέρα και απαιτούνται τα δυο τρίτα των ψήφων, για να μπορέσει να βγει άσπρος καπνός από τη γνωστή σε όλο τον κόσμο καπνοδόχο της Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το σημάδι με το οποίο ανακοινώνεται ότι ο νέος Άγιος Πατέρας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει εκλεγεί.

Μετά από κάθε ψηφοφορία, υπάρχει η υποχρέωση να καταστρέφονται τα ψηφοδέλτια. Αν διάδοχος του Φραγκίσκου, τέλος, δεν εκλεγεί μέχρι την 34η ψηφοφορία, οι εκλέκτορες θα πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στους δυο υποψήφιους που θα έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες προτιμήσεις.

Το πρώτο Κονκλάβιο, με ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες για τους καρδιναλίους, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βιτέρμπο, λίγο έξω από τη Ρώμη, το 1274 μ.Χ. Η όλη διαδικασία, με απαγόρευση εξόδου από την αίθουσα των ψηφοφοριών και περιορισμένη παροχή τροφίμων, είχε κριθεί αναγκαία εξαιτίας του ότι, οι καρδινάλιοι δεν είχαν καταφέρει, επί 33 μήνες, να εκλέξουν τον νέο ποντίφικα.

