Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα στόχος επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

«Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ώρας σήμερα το πρωί. 16+ επιβατικά τρένα καθυστέρησαν. Αναφέρθηκαν θύματα, λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν την ουκρανική σιδηροδρομική υποδομή», υπογράμμισε ο Κασιμίν.

5 railway stations shelled during one hour today in the morning. 16+ passenger trains delayed. Casualties reported, details later. #russians keep destroying #ukrainian railway infrastructure.