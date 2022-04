Δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων βρίσκονται στις φλόγες σήμερα σε εγκατάσταση στην πόλη Μπριάνσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης δυτικής περιφέρειας της Ρωσίας η οποία γειτονεύει με την Ουκρανία, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Επιτόπου έσπευσαν και επιχειρούν πυροσβέστες.

Δεν είναι διαθέσιμη καμία πληροφορία για τα αίτια της πυρκαγιάς ως αυτό το στάδιο.

Οι ρωσικές αρχές έχουν κατηγορήσει τον ουκρανικό στρατό για επιδρομές εναντίον αποθηκών καυσίμων και όπλων σε περιοχές κοντά στη μεθόριο το τελευταίο διάστημα.

Η Μπριάνσκ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 380 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μόσχα.

The cause of the fires is clear to everyone. In conclusion, it is worth noting and recalling once again that Bryansk is located ~ 100 km from the Russian-Ukrainian border, and for some unknown reason, for some reason, our troops were withdrawn from the … pic.twitter.com/rh2YOnXhKD