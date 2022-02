Μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες της κλιμακούμενης έντασης στην Ουκρανία, μετά την έναρξη της ρωσικής επέμβασης στη χώρα.

Σε πολλά μέρη της χώρα ακούγονται εκρήξεις ενώ ήχησαν και οι σειρήνες συναγερμού μετά την επιβολή του στρατιωτικού νόμου από την ουκρανική κυβέρνηση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, καταγράφηκε η στιγμή που ένας πύραυλος τύπου κρουζ πλήττει το αεροδρόνιο ivano frankivsk.

